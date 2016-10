L'US ORLÉANS S'EST S'INCLINÉ À NIORT Belkalem et Antar Yahia de retour

Les deux défenseurs algériens, Essaïd Belkalem et Antar Yahia, rétablis de leurs blessures, ont repris la compétition officielle avec leur club français l'US Orléans battu sur le terrain de Niort (1-0), avant-hier soir dans le cadre de la 10e journée du championnat de Ligue 2 française. Belkalem, engagé par le nouveau promu lors des derniers jours du mercato estival après une saison blanche à Watford, n'était pas allé au bout du précédent match des siens à cause d'une blessure. Celle-ci s'est finalement avérée moins compliquée, d'où sa participation dans l'intégralité de la rencontre de Niort. Yahia, quant à lui, fait son retour à la compétition après presque trois mois d'absence, soit depuis qu'il a contracté sa blessure en première journée du championnat. A Niort, il a fait son entrée en jeu à la 52e. Le troisième ex-international algérien de l'US Orléans, Karim Ziani, est indisponible depuis deux semaines en raison également d'une blessure. Après cette défaite, la sixième depuis le début de cet exercice, Orléans recule à la 18e place au classement et devient premier relégable.