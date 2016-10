SEMAINE CULTURELLE SUD-CORÉENNE EN ALGÉRIE Trois grands évènements sportifs au programme

Trois grands évènements sportifs sont inscrits au programme de la semaine culturelle sud-coréenne en Algérie, prévue du 5 au 10 octobre à Alger et Constantine, a-t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne de taekwondo. Le programme débutera par une exhibition de l'équipe nationale universitaire sud-coréenne de taekwondo, le 5 octobre, à partir de 19h au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger. Deux jours plus tard, la salle Harcha-Hacène abritera la Coupe de l'ambassadeur de Corée du Sud en Algérie, avant le départ à Constantine (Est) pour une autre exhibition, prévue le 10 octobre au complexe Zénith. La Coupe de l'ambassadeur est une compétition inter-clubs, prévue dans les deux formules, Poomsae (Kata) et Kyorugi (Combat). Environ 200 athlètes (garçons et filles), issus de 29 ligues de wilaya devraient participer à cette compétition, organisée par la Fédération algérienne de taekwondo en collaboration avec l'ambassadeur de Corée du Sud en Algérie. Les catégories concernées par la compétition en Poomsae sont celles des cadets (13 à 14 ans) et juniors de (15 à 17 ans), alors qu'en Kyorugi, seuls les athlètes de 17 ans et plus seront engagés. Ce rendez-vous sportif sera dirigé par 19 arbitres internationaux et fédéraux.