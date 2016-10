SOFIANE FEGHOULI "L'EN n'a jamais été aussi forte"

L'international algérien de West Ham United, Sofiane Feghouli, a encensé la sélection nationale dans une nouvelle sortie sur le site officiel de son club anglais. «La sélection algérienne n'a jamais été aussi forte. Nous avons une équipe très talentueuse. Nous jouons ensemble depuis deux ans. Nous avons mûri. Espérons que cela se vérifiera sur le terrain dans les tournois à venir, en particulier lors de la coupe d'Afrique des nations de l'année prochaine», a indiqué Feghouli qui fera son retour à l'EN cette semaine face au Cameroun, après avoir raté le match contre le Lesotho pour blessure.

«Quand je joue à l'étranger, je représente le peuple algérien. Je fais de mon mieux pour donner la meilleure image possible de l'Algérie et rendre mes compatriotes fiers», a ajouté le numéro 10 des Verts qui devait jouer hier son premier match comme titulaire en Premier League contre Middlesbroug avant de rejoindre les Verts au CTN de Sidi Moussa aujourd'hui et de découvrir le nouveau sélectionneur national, Milovan Rajevac.