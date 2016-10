LIGUE 2 MOBILIS-4E JOURNÉE L'AS Khroub rejoint le PAC et la JSMB en tête

Au fil des journées, les prétendants à l'accession commencent à afficher leurs ambitions

L'AS Khroub s'est hissé en tête du classement de la Ligue 2 Mobilis en battant le MC Saïda (1-0) en ouverture de la 4e journée, entamée avant-hier, au moment où l'USM Blida et le Paradou AC se sont neutralisés (1-1) dans le match au sommet de ce week-end. L'unique but de l'ASK a été inscrit par Boulaïnine (36'), alors que l'USMB a mené sur le même score jusqu'à la 90'+2, avant que le Paradou AC n'égalise sur penalty. Zerguine avait ouvert le score pour l'USMB dès la 16e minute de jeu et c'est l'actuel meilleur buteur du PAC, Naïdji qui a transformé le coup de pied de réparation à la 90'+3. Une douche froide pour le club blidéen qui avant cette égalisation occupait seul la tête du classement, avec 9 points. Mais tenu finalement en échec (1-1), l'USMB rétrograde à la 4e place, ex-aequo avec la JSM Skikda, qui compte également sept points, au moment où l'ASK, le PAC et la JSM Béjaïa se partagent la première place avec 8 points chacun. Dans le bas du tableau, le RC Arba et le nouveau promu, l'US Biskra, ont remporté leur première victoire de la saison, respectivement contre le MC El Eulma et la JSM Skikda, sur le même score d'un but à zéro. C'est Bouaïcha qui a offert ce précieux succès au RCA (4') et grâce auquel il quitte provisoirement la dernière place du classement, alors qu'à Biskra, c'est Djaâbout qui a fait la différence, sur penalty à la 45'+1. La nouvelle lanterne rouge du championnat de Ligue 2 Mobilis, c'est le GC Mascara de François Bracci, qui a été tenu en échec à domicile par le CRB Aïn Fakroun (0-0). De son côté, le WA Boufarik, qui restait sur une belle victoire chez le CA Bordj Bou Arréridj (1-0) au cours de la précédente journée est retombé dans ses travers, en concédant un nouveau faux pas à domicile. Cette fois, c'était contre la JSM Béjaïa, sur le score de zéro partout. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires du club béjaoui, qui reste en tête du classement, ex-aequo avec le PAC et l'ASK avec 8 points chacun. Enfin, Amel Boussaâda a battu l'ASO Chlef (1-0) grâce à un penalty de Abdelli à la 54e minute et se donne un peu d'air. Cette 4e journée sera clôturée samedi par le match ASM Oran - CA Bordj Bou Arréridj, entre le 11e qui accueille le 6e.