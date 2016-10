ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018: LE STAGE DE L'EN DÉBUTERA DEMAIN Le compte à rebours est lancé

Par Bachir BOUTEBINA -

Qui sera associé à Carl Medjani face au Cameroun?

Quand bien même l'Algérie évoluera dans un groupe difficile, composé de trois adversaires africains très forts, il n'en demeure pas moins que l'EN prône un football très conquérant, et surtout qualifié comme l'un des meilleurs du moment.

Maintenant que des millions d'Algériens ont pris connaissance avec la liste officielle des 24 joueurs de l'EN, retenus pour le match Algérie-Cameroun, prévu dans une semaine exactement au stade Tchaker de Blida, le véritable compte à rebours débutera dans 24 heures pour les Verts que vient de retenir le nouveau sélectionneur Serbe Rajevac. Après avoir pris le soin de clarifier avec les médias algériens le territoire sur lequel il compte régner en maître des lieux, l'ex-sélectionneur du Ghana entend réussir sa mission avec les Verts, notamment en prenant le pari de qualifier l'Algérie au Mondial 2018, et si possible, dès la fin de la première phase des éliminatoires qui débutent le 9 de ce mois face aux Lions indomptables du Cameroun. Milovan Rajevac a donc vite placé la barre très haute, comme pour prouver toute sa confiance envers cette sélection algérienne, truffée au passage de joueurs dont la réputation a fait le tour de la planète. Il est vrai que le Serbe Rajevac vient de prendre en main des Verts qui ont marqué le Mondial 2014, au point où tous les Algériens n'osent imaginer un seul instant, que la génération des Mahrez, Slimani, Feghouli, Soudani, Ghoulam et consorts, sera absente dans deux ans en Russie. Sur ce plan, l'ensemble de l'opinion publique sportive nationale et même internationale, est totalement unanime pour reconnaître la valeur de cette équipe nationale algérienne dont les dernières performances en date, que ce soit lors du Mondial brésilien, ou dans le cadre des éliminatoires qualificatifs à la CAN 2017, plaident largement aujourd'hui en faveur de l'EN. Quand bien même l'Algérie évoluera dans un groupe extrêmement difficile, composé essentiellement de trois adversaires africains fort réputés de très longue date, et que l'on ne présente plus, il n'en demeure pas moins que l'EN prône aujourd'hui un football très conquérant, et surtout qualifié par bon nombre de spécialistes avérés, comme l'un des meilleurs du moment. La rue algérienne qui voue aujourd'hui une admiration sans limite pour sa sélection nationale, au sein de laquelle brillent de mille feux désormais dans plusieurs championnats européens toute une pléiade de talentueux footballeurs, prie toutefois que les meilleurs capés du moment, ne soient victimes de blessures de dernière minute, susceptibles de surgir lors de ce dernier week-end d'avant le match Algérie-Cameroun. Une crainte légitime des millions de fans de l'EN, et celle d'un nouveau sélectionneur qui espèrent voir tous nos derniers joueurs retenus en sélection, rejoindre Alger sans le moindre grave bobo. Ainsi, le nouveau duo infernal de Leicester composé de la paire Mahrez-Slimani jouera aujourd'hui pour le compte de la 7e journée de la Premier League, avant de rallier la capitale algérienne. Il en sera ainsi pour Feghouli qui devait en principe évoluer 24h auparavant avec West Ham, au même titre que Guedioura sous les couleurs de Watford. D'autres joueurs de premier plan de l'EN livreront bataille aujourd'hui en Europe, avant de rejoindre la sélection nationale à Sidi Moussa, à l'image du Lyonnais Rachid Ghezzal. Concernant les joueurs locaux retenus par le sélectionneur Rajevac, il semble bien que seul le défenseur usmiste Khoualed dont l'équipe jouait ce week-end à Bologhine, a peut-être de sérieuses chances d'être aligné dimanche prochain contre le Cameroun. Il est vrai qu'il est trop tôt pour spéculer sur le futur onze algérien. Toutefois, les Verts ont derrière eux 40 millions d'entraîneurs, et des consultants à la pelle, relayés par un nombre impressionnant de confrères sportifs, et qui ont déjà commencé à commenter la très attendue prochaine sortie des Verts à Tchaker de Blida où les Lions indomptables du Cameroun se produiront pour la première fois. Ces Camerounais que drive aujourd'hui le Belge Hugo Broos, dont le dernier passage dans le championnat algérien avec la JSK et le NAHD s'est avéré un véritable échec pour l'actuel sélectionneur des Lions indomptables, ont beau «s'enfermer» dans le silence d'avant-match, ou bien de «vanter» les mérites de leur prochain hôte algérien. Le Cameroun n'est plus aujourd'hui ce grand ténor africain qui imposait partout sa loi. Et dans une semaine, le Lorientais Moukandjo, sait parfaitement que son équipe nationale va passer une très chaude et sale soirée contre les Verts. Tradition oblige, les Verts sont irrésistibles à Tchaker de Blida comme un seul homme. Mondial 2018 oblige, le compte à rebours a déjà commencé pour l'EN, à travers tout un peuple qui s'apprête à revivre des moments incomparables dans son coeur. L'heure est désormais à la mobilisation générale derrière l'EN et le MO Béjaïa, et rien d'autre aujourd'hui.