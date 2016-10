ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : EN MANQUE DE SOLUTIONS FACE AU CAMEROUN La défense, principal chantier de Rajevac

Par Saïd MEKKI -

Des changements attendus, il y a plusieurs variantes même celle à laquelle le sélectionneur des Verts a fait allusion indiquant qu'elle surprendra plus d'un.

Il y a fort longtemps que le secteur défensif pose problème aux Verts et avec l'absence d'Aïssa Mandi et le retour de blessure de Hicham Belkaroui, la problématique est bien là devant cette redoutable équipe du Cameroun avec, entre autres, les deux joueurs les plus en forme pour le moment, à savoir Clinton N'ji (Marseille) et Vincent Aboubakar (Bekistas). Ainsi, Mandi est à coup sûr absent, Belkaroui, lui, est incertain. Et là, il est utile de noter que dans des matchs comme celui contre le Cameroun prévu le 9 octobre prochain en ouverture de la phase des poules de la qualification du Mondial 2018, ce sont les joueurs les plus aptes qui doivent être alignés. De ce point de vue, Belkaroui ne devrait pas du tout être aligné dans le «onze» rentrant. Des changements attendus, il y a plusieurs variantes même celle à laquelle le sélectionneur des Verts a fait allusion en indiquant qu'elle surprendra plus d'un...Mais apparemment, Rajevac n'est pas prêt pour l'appliquer dès ce premier match d'importance dans ce genre de rencontres des éliminatoires de groupes et de surcroît à domicile. Car, perdre ce premier match à domicile, c'est véritablement compromettre ses chances à moins que de compter par la suite justement sur ce facteur «chance»... En rappelant Nacereddine Khoualed, le défenseur de l'USM Alger âgé de 30 ans, le staff technique pense certainement à le titulariser d'entrée au vu de la place qu'il occupe au sein du champion d'Algérie en titre, l'USMA, et le capital expérience qu'il a avec le club, bien évidemment et non avec la sélection où il ne compte que 3 phases. N'empêche que la fougue et la volonté affichées par le joueur de l'USMA laissent présager de bons signes pour cette éventualité. Mandi étant un titulaire indiscutable, lui trouver un remplaçant n'est vraiment pas chose aisée. Car avec ce qui reste dans le groupe convoqué, on voit mal les jeunes Houari Ferhani (JS Kabylie) ou Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif) alignés dans ce match contre les Lions indomptables. Donc du point de vue choix dans le groupe des défenseurs, c'est vraiment très réduit car il ne resterait donc que Mehdi Tahrat (Angers SCO), ayant à l'idée que la présence de Zeffane, Ghoulam et le capitaine Medjani sont acquises de par leur régularité au sein des Verts. Sauf si Rajevac et son staff ne veuillent choisir Cadamuro pour remplacer Mandi. Dans les autres secteurs et concernant le «onze» rentrant probable, il faut dire que la stabilité est de mise avec, entre autres Feghouli, Taïder, Mesloub, Mahrez, Slimani et Brahimi. Ghezzal étant la doublure de Feghouli, Boudebouz celui de Mesloub et pourquoi pas Guedioura pour Brahimi au cas où?... En tout cas, ça ne reste que des spéculations et le sélectionneur des Verts, Milovan Rajevac et son staff auront une semaine pour faire leur choix avant d'entamer ces éliminatoires de la Coupe du monde 2018 dans ce groupe qualifié de «Groupe de la mort» avec le Nigeria et la Zambie.