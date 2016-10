L'ES Sétif retrouve sa confiance

En ouverture de cette 6e journée, ce sont le MCO et le CRB qui avaient réussi les meilleures affaires, en battant respectivement l'USMH (1-0) et le DRBT (2-1), effectuant au passage des bonds appréciables au classement général.

L'USM Alger, championne d'Algérie en titre et candidate à sa propre succession, s'est emparée seule de la tête du classement de la Ligue 1 Mobilis en battant l'Olympique de Médéa (3-2) en match disputé avant-hier au stade Omar-Hamadi pour le compte de la 6e journée, au moment ou son voisin, le MC Alger a concédé une défaite amère chez l'ES Sétif (2-0). L'Aigle noir sétifien a également frappé un grand coup en accueillant le Doyen au stade du 8-Mai 1945, auquel il a infligé une sévère défaite (2-0), grâce à Haddouche (4') et Nadji, sur penalty à la 17'. Une grosse désillusion pour le Doyen auteur de gros investissements à l'intersaison et qui s'était déplacé à Sétif avec l'ambition de réussir un bon résultat, à même de le relancer dans la course aux premiers rôles. Orphelin de Roger Lemerre, qui finalement ne l'entraînera pas cette saison, le CS Constantine a quand même remporté une importante victoire (3-1) face à l'USM Bel-Abbès. Aoudia avait ouvert le score pour les Sanafir d'un magnifique ciseau retourné à la 6' minute, mais les Belabbèsiens ont réussi à égaliser dans la minute qui a suivi, par l'intermédiaire de Kourbia.

Cependant, l'ancien numéro 10 de la Lazio de Rome, Meghni, a remis son équipe sur les bons rails en transformant un penalty à la (69'), avant que Belkheir ne clôture le festival par un dernier but à la (90'+2). Vendredi, en ouverture de cette 6e journée, ce sont le MC Oran et le CR Belouizdad qui avaient réussi les meilleures affaires, en battant respectivement l'USM El Harrach (1-0) et le DRB Tadjenanet (2-1), effectuant au passage des bonds appréciables au classement général.

Le succès des Oranais, assuré par Souibaâ dès la 6e minute de jeu, avait permis au MCO de se hisser provisoirement en tête du classement, en compagnie de l'USM Alger, avant que ce dernier ne s'empare à nouveau du leadership, après sa victoire contre l'OM. De son côté, le Chabab a réussi l'exploit d'aller gagner chez le DRBT (2-1), pourtant réputé pour être difficile à manier chez lui. Mais Rebih et Bouchema ont réussi à trouver la faille aux 36' et 64', avant que Nezouani ne réduise le score pour le DRBT à la 72'. Enfin, le NA Hussein Dey a battu le CA Batna (2-0), grâce à Gasmi (8') et Harrouche (88').