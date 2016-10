BAYERN MUNICH Uli Hoeness seul candidat à la présidence

L'ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, sera le seul candidat pour reprendre sa place en novembre, après avoir purgé une peine de prison pour fraude fiscale, a annoncé le club allemand samedi dans un communiqué. Le conseil d'administration du club a désigné les candidats pour l'élection du présidium le 25 novembre: Hoeness, 64 ans, ancienne gloire du Bayern sur la pelouse, et à l'origine de l'actuelle fortune du club, est l'unique candidat pour le poste de président. Ce poste ne doit pas être confondu avec celui qu'occupe Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil de surveillance. Dans la pratique, Rummenigge est la cheville ouvrière du club au quotidien, tandis que Uli Hoeness aura plus une fonction de supervision. «Je crois que Karl-Heinz Rummenigge et moi-même allons rendre le Bayern encore plus fort. J'imagine que Karl-Heinz sera plus responsable pour l'argent, et moi pour le coeur», a récemment déclaré Hoeness. Karl Hopfner, l'actuel président par intérim du club, avait fait savoir qu'il ne se présenterait pas contre Uli Hoeness. Celui-ci avait été condamné en juin 2014 à une peine de trois ans et demi ferme, en raison d'une fraude fiscale portant sur 28,5 millions d'euros. Il a été libéré en février après avoir purgé la moitié de sa peine, soit 21mois.