CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE TRAMPOLINE (5E ÉTAPE) Domination des gymnastes l'IRBO-Est et l'Entente d'Oran

Les gymnastes de l'Entente sportive d'Oran filles et de l'IRBO-Est garçons se sont illustrés aux épreuves de la 5ème et dernière étape du championnat d'Algérie de trampoline individuel benjamins, minimes et cadets filles et garçons, disputée avant-hier à la salle «Frères Missoum» de haï Sidi El Houari d'Oran. Les athlètes de l'ES Oran ont dominé les épreuves en filles et l'IRBO Est en garçons, remportant les premières places, suivis de ceux d'El Wafae et du CSF Oran. Cette compétition de sports acrobatiques, organisée par la ligue oranaise de gymnastique, a regroupé plus de 60 participants représentant 7 clubs: Koléa-Gym de Tipasa, le MB Saïda, le Rapid athlétic de Mostaganem, l'IRB Oran-Est, le CSF Oran, Wafae d'Oran et l'ES Oran.

A l'issue de cette ultime étape, les six premiers de chaque catégorie sont qualifiés à la phase finale du championnat d'Algérie, qui aura lieu fin octobre à Tipasa, lors du Festival national des sports gymniques toutes catégories qui regroupera différentes spécialités.

Le directeur de la compétition, Rabah Mekachi a estimé que cette dernière étape nationale a été d'un niveau technique «appréciable» espérant que les athlètes retrouveront progressivement la forme et un véritable niveau au cours de la phase finale du Festival national des sports gymniques fin octobre à Tipasa. «Nous avons découvert, lors de ces cinq étapes, de jeunes talents animés d'une volonté d'aller de l'avant», a-t-il souligné.