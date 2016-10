CHAMPIONNAT D'EXCELLENCE DE PÉTANQUE À TLEMCEN La ligue de Mostaganem remporte le titre

La ligue de wilaya de Mostaganem a remporté le titre du championnat d'excellence de pétanque, disputé vendredi dernier sur les terrains du plateau de Lalla Setti de la ville de Tlemcen, a-t-on appris, samedi du président de la ligue de Tlemcen, initiatrice du tournoi. Les 2ème et 3ème places ont été remportées respectivement par les ligues d'Alger et de Blida, selon Badredine Khouatir qui a indiqué que le championnat a vu la participation de 26 ligues de wilayas. En dépit de la défection de certaines ligues à ce rendez-vous sportif dont les compétitions se sont déroulées vendredi de 9 heures du matin à minuit, le niveau de ce tournoi n'a pas été affecté grâce à la forte présence de joueurs de talent, a-t-il estimé. Le niveau a été «satisfaisant» et l'organisation «parfaite» grâce à la mobilisation de tous les moyens humains et matériels avec l'aide des autorités locales, a-t-il ajouté.