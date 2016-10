COUPE D'ALGÉRIE DE VOILE (OPTIMIST) Victoire du Club Nautique de Tipasa

Le Club nautique de Tipasa a remporté avant-hier à Cap Djinet (Est de Boumerdès), la coupe d'Algérie de voile par équipes (Optimist). Au classement général, le CNT a devancé le CNM Marsa, finalement 2e, et l'ANAP Alger-Plage (3e). Plus de 100 véliplanchistes, représentant huit wilayas, ont participé à cette compétition, organisée par la Fédération algérienne de voile (FAV) en collaboration avec la Ligue de voile de la wilaya de Boumerdès. Il s'agit des wilayas d'Alger, Aïn Témouchent, Oran, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Skikda, Mostaganem et Boumerdès, hôte de cette compétition. Cette Coupe d'Algérie a servi aussi de préparation aux athlètes internationaux qui représenteront l'Algérie aux prochains championnats d'Afrique Optimist, prévus du 6 au 14 octobre en Angola.