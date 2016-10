GAZIANTESPOR Second but pour Ghilas en une semaine

L'attaquant international algérien de Gaziantespor, Nabil Ghilas a inscrit avant-hier son 2e but personnel dans le championnat turc, à l'occasion de la 6e journée contre Bursaspor (3-2). Une bicyclette acrobatique au point de penalty, grâce à laquelle l'ancien du FC Porto a ouvert le score pour Gaziantespor, avant que le Zambien Kangwa ne signe un doublé, pour une victoire finale (3-2). Ghilas (26 ans) aurait pu s'offrir, lui aussi, un doublé dans ce match, mais il n'a pas réussi à transformer le penalty dont il a été chargé à la fin de la première période. Avec deux buts en un peu moins d'une semaine, Ghilas peut néanmoins se targuer d'avoir chassé la guigne qui l'avait poursuivi pendant près de 19 mois. L'Algérien avait perdu en effet le sens du but depuis février 2015, où il avait inscrit son dernier but contre le FC Valence, en Liga espagnole, alors qu'il évoluait sous forme d'un prêt à Cordoue. Transféré cette saison en Turquie, Ghilas a débloqué son compteur but dimanche dernier, à Istanbul, où il avait inscrit l'unique but de Gaziantespor, lors de la défaite (2-1) chez Fenerbahçe.