JEUX OLYMPIQUES 2024 Thomas Bach impressionné par l'unité autour de Paris

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO) s'est dit «très impressionné et très touché» par l'unité des athlètes en faveur de la candidature de Paris à l'organisation des JO 2024, au terme d'une visite à l'Institut du sport et de la performance, samedi. «Vous voir, tous, étudier des idées nouvelles, des pistes pour les Jeux olympiques, c'est pour moi très touchant, très encourageant pour la candidature», a expliqué Thomas Bach, s'adressant aux sportifs présents dans la grande halle de l'institut du Bois de Vincennes. «Je remercie la personne qui a eu l'idée de m'inviter ici. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur départ pour ma visite à Paris», a poursuivi le patron du CIO, invité du deuxième forum des athlètes organisé à l'INSEP, en présence de plus de 200 jeunes sportifs, potentiels participants aux Jeux olympiques 2024. «J'adore être avec les athlètes. Ce sont pour eux que nous travaillons chaque jour», a poursuivi Thomas Bach, en visite pour 24 heures à Paris. «Il est essentiel de pouvoir discuter avec eux pour voir comment on peut améliorer les Jeux olympiques.» Premier président du CIO à être reçu dans la pépinière du sport français, le champion olympique de fleuret par équipes en 1976 avec la RFA a plaisanté sur le sujet. «J'ai travaillé 40 ans pour être reçu à l'INSEP. A l'époque, les escrimeurs français refusaient de m'inviter pour ne pas me dévoiler leurs secrets. Maintenant, on m'invite parce que je suis président du CIO.»