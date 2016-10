LIGUE 1 FRANÇAISE Boudebouz et Abeid se neutralisent, Benzia sur le banc

A quelques jours de la trêve internationale et la rencontre entre l'Algérie et le Cameroun, on disputait en France la huitième journée de Ligue 1.

Si le Stade Rennais de Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane s'est imposé vendredi dernier dans le derby breton (1-0 contre l'EA Guingamp), l'opposition entre le DFCO de Mehdi Abeid et le MHSC de Ryad Boudebouz qui s'est soldé avant-hier soir par un match nul (3-3). De son côté, Yassine Benzia est resté sur le banc lors de la victoire des Dogues contre Nancy (1-0).

C'est au terme d'un match fou dans lequel Montpellier encaisse deux buts contre son camp que Dijon et le club de la Paillade partagent les points avec ce score de parité (3-3) que Mehdi Abeid et ses partenaires auront été chercher au bout du bout avec un but dans les arrêts de jeu.

Titulaire et en poste lors des 90 minutes, l'ancien milieu de Newcastle a écopé d'un carton jaune à la 88ème minute à l'instar de Ryad Boudebouz, avertit à la 67e minute et qui a quitté la pelouse particulièrement énervé à l'issue de la partie, malgré son implication sur les trois buts montpelliérains.

Après une série noire de cinq matchs sans la moindre victoire, Lille sort enfin la tête de l'eau et s'offre sa deuxième victoire de la saison face à Nancy (1-0). Relégables avec un point d'avance sur le 19e (Lorient qui jouera demain), les Dogues sont loin de réaliser leur meilleur début de championnat et si cette victoire - sur la plus petite des marges - va donner un peu de confiance aux hommes d'Antonetti, le gros du travail reste à faire. Pour sa part, Yassine Benzia, remplaçant, ne sera pas entré en jeu.

In Lagazettedufennec.com