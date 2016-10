LIGUE 1 MOBILIS Meghni et Nadji meilleurs buteurs

Le meneur de jeu du CS Constantine, Mourad Meghni, et l'avant-centre de l'ES Sétif, Rachid Nadji, se sont installés en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1, à l'issue de la sixième journée du championnat. Meghni qui est en train de retrouver une seconde jeunesse au CSC après avoir galéré à cause des blessures, et Nadji ont inscrit chacun quatre buts. Le buteur du RC Relizane, Mourad Benayad, et celui du MO Béjaïa, Ahmed Messaâdia, pourraient les rattraper mardi lors du dernier match de cette sixième journée entre le finaliste de la coupe de la CAF et la lanterne rouge du championnat. Le MOB aura deux autres matches de retard à jouer face au CR Belouizdad et à l'O Médéa.