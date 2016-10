MONTPELLIER Le coup de gueule de Boudebouz

L'international algérien de Montpellier, Ryad Boudebouz, n'a pas digéré le nul (3-3) concédé par son équipe à Dijon après avoir mené (3-1) au score. Boudebouz a critiqué sévèrement le comportement de ses camarades à la fin de la partie au micro de beIN Sports. «Les matchs se répètent. Ce sont toujours les mêmes erreurs. Si on ne veut pas apprendre, on va galérer toute la saison. C'est très frustrant. On répète toujours les mêmes erreurs. On dirait qu'on a tous 18 ans et qu'on vient de débuter en Ligue 1. Jamais tu ne dois prendre des buts comme ça, ce sont des fautes d'inattention. C'est bien de critiquer les offensifs, mais s'il faut en mettre trois ou quatre à chaque match, ça va être difficile. Je n'accuse aucun défenseur, c'est toute l'équipe qui défend ensemble. Si on veut aller plus haut, il va falloir s'améliorer sur ça!», tempête Boudebouz qui a joué tout le match ainsi que son camarade en Equipe nationale et adversaire du jour, Mehdi Abeid.