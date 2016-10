SELON LA CAF La finale aller à Blida

La Confédération africaine de football a fixé les dates de la finale de la coupe de la Confédération, qui opposera le MO Béjaïa aux Congolais du TP Mazembe. Les Crabes, qui atteignent ce niveau de la compétition pour leur première participation à l'épreuve, tenteront de réussir un nouvel exploit pour entrer un peu plus dans la légende. Les Algériens, dont beaucoup de supporters avaient émis le voeu de recevoir dans leur stade fétiche de l'Unité maghrébine, accueilleront finalement la formation de Lubumbashi au stade Tchaker de Blida. La finale aller aura ainsi lieu à Blida le 29 octobre à 20h30. Les rênes de la partie ont été confiées au Seychellois Bernard Camille, assisté de ses compatriotes Hensley Danny Petrousse et d'Eldrick Adelaide. Quant à la manche retour, elle est programmée à Lubumbashi le 6 novembre à 15h30, et les débats seront dirigés par un trio sénégalais, conduit par Malang Diedhiou, assisté de Djibril Camara et d'El Hadji Malick Samba.