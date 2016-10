TOURNOI ITF/CAT JUNIORS ALGER 2016 49 joueurs de 14 pays animent la 3e édition

La 3e édition du tournoi ITF/CAT juniors Alger 2016, dédiée à la mémoire du défunt Saïfi Bettiche, a débuté dimanche à Sidi Fredj avec la participation de 49 joueurs issus de 14 pays. Trente joueurs étrangers et 19 algériens seront en concurrence du 2 au 8 octobre pour remporter le trophée, gagner des points et améliorer leur classement mondial.

Les éliminatoires du tournoi ont débuté hier et se poursuivront demain lundi.

Le tableau final aura lieu du mardi à vendredi, alors que les finales du simple messieurs et dames se joueront samedi en matinée.

Le Marocain Ahmed Amine, meilleur joueur classé ITF-juniors (468e) est tête de série numéro un du tournoi de Sidi Fredj, tandis que l'Algérien Youcef Rihane est tête de série numéro 2. «Ce tournoi, organisé par la Fédération algérienne (FAT), est inscrit au calendrier de la Fédération internationale.

Les athlètes qualifiés pour le tableau final empocheront des points et grimperont naturellement dans le classement ITF-juniors», a expliqué à l'APS le directeur du tournoi, Hamza Khelassi. Saïfi Bettiche est un ancien joueur, entraîneur de l'équipe nationale et capitaine de Coupe Davis.

Il est décédé le 27 septembre 2014. «Après le tournoi de Sidi Fredj, nous allons enchaîner avec la première édition du tournoi ITF/CAT juniors de Mostaganem du 9 au 15 octobre», a encore fait savoir Khelassi. La meilleure joueuse algérienne Ines Ibbou est absente de ce rendez-vous qui ne lui permet pas de remporter beaucoup de points.