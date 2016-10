ASO CHLEF Ifticène appelé à trouver des solutions

Par El Bouali DJILALI -

Pour le responsable de la barre technique de l'ASO, il estime qu'il ne faudrait pas trop dramatiser les choses, puisque ce n'est que le début du championnat.

L'équipe de l'ASO Chlef ne semble pas encore avoir donné beaucoup de satisfactions après quatre matchs joués, surtout après la dernière défaite concédée contre l'A Boussaâda qui a laissé place au doute chez les supporters des Rouge et Blanc. L'entraîneur Younès Ifticène, se trouve déjà sous pression après les derniers mauvais résultats en championnat à domicile et la défaite de vendredi dernier subie face à Boussaâda. Ifticène a reconnu que beaucoup de choses restent à parfaire tant au niveau individuel que collectif. Les trois compartiments sont appelés aussi à corriger leurs erreurs pour améliorer leurs automatismes et la cohésion afin que l'équipe montre un jeu homogène. Le coach chélifien n'a pas ménagé son équipe surtout la ligne offensive suite à ces nombreux ratages. L'ex-coach de l'EN militaire a demandé à ses attaquants de se montrer à la hauteur des attentes de leur public et de doubler les efforts sur le terrain. Cependant, pour le responsable de la barre technique de l'ASO, il estime qu'il ne faudrait pas trop dramatiser les choses, puisque ce n'est que le début du championnat en déclarant: «Nous sommes à trois points de la première place et je suis certain que l'équipe va retrouver son meilleur niveau lors les prochaines journées.» L'entraîneur de l'ASO est appelé donc à trouver la bonne formule afin que l'équipe ne puisse retrouver un meilleur rendement à l'avenir. Les joueurs eux sont dans l'obligation de sortir le grand jeu et cravacher dur pour réaliser des résultats positifs lors des prochains matchs, à commencer pour celui contre l'AS Khroub à domicile, une équipe qui se trouve à la première place avec le PAC et la JSMB.