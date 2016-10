JSM BÉJAÏA Les Vert et Rouge sur la bonne voie

Par Boualem CHOUALI -

Les protégés de Khezzar ont réussi une bonne entame de saison

Après une bonne entame de l'exercice, ponctuée par deux belles victoires, l'une arrachée à domicile face CABBA et l'autre à l'extérieur devant la GC Mascara, les Vert et Rouge de Yemma Gouraya ont marqué le pas à domicile devant l'accrocheuse équipe de l'US Biskra.

Le doyen des clubs kabyles, qui se devait justement de réagir après ce premier faux pas à domicile, a réussi à forcer le WA Boufarik au partage des points. Mieux, la JSM Béjaïa a raté une belle occasion de se racheter de la meilleure manière en laissant filer une victoire à sa portée, comme l'a laissé dire le coach en chef, El Hadi Khezzar, au lendemain de cette rencontre: «Il est vrai que ça reste une bonne opération avec un bon point du match nul, mais je peux dire qu'on est passé à côté d'une victoire au vu notamment des quelques occasions de buts que nous avions ratées. Mais, ce point nous satisfait globalement surtout en sachant devant qui nous l'avions arraché, l'accrocheuse et volontaire équipe du WA Boufarik qui a été cherché une victoire la journée précédente en terre bordjienne.

En somme, c'est un résultat positif qui nous stimulera davantage dans la suite de notre parcours», déclara le coach en chef des Vert et Rouge avant d'ajouter «nous entamons la nouvelle saison de bonne manière certes, mais beaucoup reste encore à faire.

Le chemin est encore long pour atteindre notre objectif qui est celui de rejoindre le championnat d'élite nationale, la Ligue 1 Mobilis en l'occurrence».

En outre, en dépit, de cette bonne entame de la nouvelle saison, il n'en demeure pas moins que les gars de Yemma Gouraya ont raté l'occasion de s'emparer seuls de la tête du classement, même s'ils préservent toujours leur place sur le podium en compagnie du PAC et de l'ASK, avec 8 points chacun. Quant au bilan technico-tactique de l'équipe d'El Hadi Khezzar, il est aisé de constaté que le point faible des Vert et Rouge de la JSMB en ce début de saison réside plutôt dans leur compartiment offensif qui peine à transformer en buts les nombreuses occasions qu'ils se créent. Car rater des occasions face à face avec le gardien des équipes adverses, ça relève du manque de concentration, et surtout de manque de compétence technique. Un problème qui tend, au fil des matchs, à devenir récurrent.

Le coach en chef, El Hadi Khezzar, a du pain sur la planche pour trouver des solutions afin de réguler ce secteur qui ne compte à son actif que trois maigres réalisations en quatre matchs, en dépit du nombre incalculable d'occasions créées. Cependant, le compartiment défensif de la JSMB, est quant à lui, le maillon fort de cette équipe de Yemma Gouraya nouvelle version 2016-2017, avec un seul but encaissé en quatre journées de championnat.



Ligue 2 Mobilis-4e journée

L'ASMO et le CABBA se neutralisent

L'ASM Oran et le CA Bordj Bou Arréridj se sont neutralisés avant-hier sur le score de zéro partout au stade Habib-Bouakeul d'Oran, en clôture de la 4e journée de Ligue 2 Mobilis, entamée vendredi. Il s'agit du 4e nul en autant de matchs pour les gars de M'dina J'dida, qui restent scotchés à la 11e place du classement, avec quatre unités. En revanche, les Criquets qui restaient sur une défaite surprise à domicile face au nouveau promu, le WA Boufarik, se ressaisissent bien avec ce nul en déplacement, et remontent à la 6e place du classement général, avec 7 points.