ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018: DÉBUT DU STAGE DE L'EN AUJOURD'HUI Rajevac déjà sous pression

Par Saïd MEKKI -

Le sélectionneur des Verts à la recherche de la bonne formule pour battre le Cameroun

Face aux Camerounais très physiques, il va falloir redoubler d'efforts pour tenter d'arracher cette victoire que tout Algérien espère pour bien débuter cette phase des éliminatoires du Mondial russe.

Les joueurs de la sélection nationale débuteront aujourd'hui leur stage d'une semaine au Centre technique de Sidi Moussa, dans la perspective de préparer leur premier match important face au Cameroun le 9 octobre en qualifications du groupe «B» du Mondial 2018. Pour cet ultime regroupement et pour cause de plusieurs absences pour diverses raisons, le sélectionneur des Verts, le Serbe Milovan Rajevac a convoqué 24 joueurs dont cinq éléments évoluent en championnat de Ligue 1 Mobilis.

Les joueurs n'ont vraiment pas besoin de motivation pour ce premier match d'importance quant à la suite des éliminatoires de ce groupe où figurent également le Nigeria et la Zambie. Seulement, le travail qui attend le coach Rajevac et tout son staff est multiple. Il faut rééquilibrer les joueurs afin qu'ils puissent être tous au top et cela est surtout prévu pour ceux ayant peu de temps de jeu.

De plus, le côté récupération est d'importance pour les joueurs qui, au contraire, sont très ou trop utilisés par leurs clubs respectifs. Ensuite, il y a ce travail du côté physique des joueurs où il faut récupérer ceux revenant de blessure ainsi que de mettre en forme les autres joueurs afin d'être prêts sur ce plan là qui s'avère de nos jours dans le football moderne d'importance capitale.

D'ailleurs, il ne faut surtout pas oublier que le sélectionneur Rajevac avait développé sa stratégie lors de sa première conférence de presse en indiquant qu'il a besoin «des joueurs qui travaillent beaucoup et qui, surtout, défendent en groupe et attaque en groupe». Ce qui nécessite donc une très bonne condition physique. Sans oublier aussi que face aux Camerounais très physiques justement, il va falloir redoubler d'efforts pour tenter d'arracher cette victoire que tout Algérien espère pour bien débuter cette phase des éliminatoires des poules. De plus et du travail qui attend le sélectionneur Milovan Rajevac et son staff technique c'est surtout la mise en place des stratégies à adopter et surtout à appliquer lors de ce match important contre les coriaces Lions indomptables. Là, il faut dire que la jonction entre les trois compartiments défense-milieu-attaque soit au top pour bien négocier la partie qui s'annonce des plus disputées devant des individualités camerounaises bien expérimentées et bien racées.

Le point le plus important à travailler est justement le compartiment de la défense où avec l'absence de Mandi, et l'indécision dans la récupération de Belkaroui à propos de son retour de blessure, le staff technique des Verts se doit de trouver la bonne formule et surtout les bons joueurs et surtout les plus aptes à remplir convenablement leur rôle en dépit du manque de temps de jeu de certains. Ce qui n'est pas une tâche facile.

L'assimilation du travail de groupe en matière d'attaque et de défense avec l'indispensable bonne marche du milieu de terrain, véritable poulie, pour la récupération et la transmission des balles, nécessite la concentration totale des joueurs sur leur sujet.

La sélection camerounaise vient en Algérie pour tenter de revenir avec un bon résultat et les joueurs du coach Boos, qui connaît parfaitement le football algérien, n'ont eux aussi pas besoin de motivation pour ce genre de match.

Le bon début dans le système éliminatoire des poules est d'importance et ça, tout le monde le sait donc...