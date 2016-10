Les ultras "Granchio" du MOB fêtent leurs 7 ans d'existence

Les ultras «Granchio», cette frange active des inconditionnels supporters des Vert et Noir, la mieux organisée sur tous les plans, ont fêté hier leur 7ème anniversaire depuis leur existence. En effet, dès leur engagement sur la scène sportive locale, au stade de l'Unité maghrébine ou ils ont choisi et limité leur périmètre, les «granchios», ses inconditionnels et surtout engagés supporters s'imposent d'année en année en partenaire incontournable du club le plus populaire de la Soummam. Pour leur 7ème anniversaire, ils ont laissé ce message sur les réseaux sociaux: «7 ans, depuis la première apparition du groupe, 7 ans de fidélité, de loyauté et de combat, 7 ans que cet Ultra milite contre la médiocrité, le favoritisme et le clanisme au sein du Mouloudia. Hommage aux fondateurs qui ont eu, à l'époque, cette prouesse de lancer ce projet et d'oeuvrer, tout d'abord, pour la survie de l'idée, contre vent et marée. Hommage à ceux qui ont veillé sur son existence, à ceux qui ont fait de ce groupe ce qu'il est devenu aujourd'hui.»