CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE Les Algériens classés entre la 9e et la 83e place

Les quatre marathoniens algériens engagés dans le championnat du monde militaire, disputé dimanche à Turin (Italie), se sont classés entre la 9e et la 83e place, sur un total de 1576 participants.

El Hadi Laâmèche a été le premier Algérien à franchir la ligne d'arrivée en 2h19:37, ce qui lui a permis de décrocher la 9e place au classement général, devant son compatriote Hakim Sadi (29e en 2h28:53), au moment où Amirat Badr-Eddine a pris la 47e place, en 2h36:09, et Mohamed Belounis la 83e en 2h48:59.

Les quatre représentants algériens dans ce championnat du monde 2016 sont sociétaires du Centre de regroupement et de préparation des équipes militaires (CRPESM).

L'épreuve a été remportée par le Marocain Youssef Sebaaï en 2h13:43, suivi du Polonais Arkadiusz Gardzielewski, 2e en 2h14:39 et le Kényan Njeri Simon Kamau, 3e en 2h15:18.