CS CONSTANTINE Lemerre repart avec une indemnité de 2 000 euros

L'entraîneur français Roger Lemerre a quitté avant-hier après-midi la ville de Constantine après l'échec des négociations avec les dirigeants du CSC, qui n'ont pas accepté ses conditions financières jugées trop élevées (une mensualité de 30.000 euros pour lui et 12.000 euros pour son adjoint tunisien avec une avance sur salaire de 3 mois). Lemerre a exigé une indemnité de 5000 euros, mais il a fini par avoir 2000 euros, a-t-on appris auprès de la direction clubiste qui est à la recherche d'un nouvel entraîneur, le troisième de la saison après Didier Gomez et Karim Khouda. Deux entraîneurs locaux sont pressentis à la barre technique du CSC, Adel Amrouche et Meziane Ighil. Le choix sera fait lors d'une prochaine réunion avec les responsables de l'Entp, nouveau propriétaire du CSC.