DOMICILIATION DE LA FINALE ALLER DE LA COUPE DE LA CAF Kerbadj recadre Attia

«C'est M.Attia, le président du MOB, qui a choisi le stade Mustapha-Tchaker». Cette déclaration est de Mahfoud Kerbadj, président de la Ligue de football professionnel. Elle vient de mettre un terme à la polémique qui alimente la vie quotidienne du «peuple» du MOB. Ainsi, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a tenu à mettre un terme à cette polémique en précisant «La Ligue n'a rien à voir dans la décision prise par la direction du MOB, concernant la domiciliation de la finale aller de la coupe de la CAF. Alors que je me trouvais au Caire, j'ai appelé le président Attia pour lui demander de choisir le stade où va se dérouler cette finale. Une heure après, l'homme en question me rappelle pour me donner son choix, à savoir le stade Mustapha-Tchaker de Blida. Qu'il assume seul cette décision et surtout qu'il affronte les supporters en leur disant la vérité.» a déclaré en substance Mahfoud Kerbadj avant d'ajouter. «Les supporters du MOB sont en droit de savoir ce qui s'est réellement passé.» Le président Attia aurait dû les informer lui-même de cette décision qu'il a prise de recevoir le TP Mazembe à Blida le 29 octobre prochain».