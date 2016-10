IL A INSCRIT SON 1ER BUT CETTE SAISON AVEC L'O. LYONNAIS Ghezzal: "Fier d'être décisif dans les grands matchs"

L'international algérien de retour en grâce auprès de son entraîneur Bruno Génésio, grappille du temps de jeu et tente de le mettre à profit.

L'international algérien, Rachid Ghezzal, a inscrit son premier but cette saison lors de la victoire à domicile de son équipe l'O Lyon face à l'AS Saint-Etienne (2-0), avant-hier soir en clôture de la huitième journée du championnat de Ligue 1 française. Ghezzal, entré à l'heure de jeu, a scellé le succès des siens à la 88e minute d'un derby qui a tenu toutes ses promesses. Auteur de huit buts et autant de passes décisives la saison dernière en seulement 16 matchs, l'attaquant algérien a eu des débuts difficiles cet exercice. Outre son conflit avec le président de son club né de son refus de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, il a contracté une blessure à l'adducteur, l'ayant éloigné des terrains pendant trois semaines. Ces aléas se sont répercutés sur son statut dans l'équipe en perdant sa place de titulaire. L'international algérien de retour en grâce auprès de son entraîneur Bruno Génésio, grappille du temps de jeu et tente de le mettre à profit. En faisant profil bas: «Ça fait toujours plaisir et du bien mentalement de gagner, c'est encourageant pour la suite», a commenté l'Algérien à l'issue de la rencontre. Buteur, Ghezzal savoure sa réalisation: «Un but marqué provoque forcément toujours beaucoup de joie. Le plaisir est le même, que l'on débute la partie comme titulaire ou lorsqu'on rentre en jeu pour sceller une victoire comme ce soir. Ça fait du bien au collectif.» Toutefois, le pur produit de la formation lyonnaise évite toute enflammade. «On menait déjà (1-0) quand j'ai marqué mon but, il ne s'agit dès lors pas de s'enflammer même si c'est important d'être décisif dans les grands matchs. C'est ce qui me manquait la saison dernière. C'est de bon augure pour la suite donc», a tempéré le jeune Lyonnais. Revenant sur le feuilleton de sa prolongation, il dira pour conclure: «Comme je l'ai récemment indiqué dans un média, nous sommes proches d'un accord. Je ne vais tout de même pas m'affoler parce que j'ai marqué un but ce soir (hier soir). On travaille à une prolongation et j'espère que cela va se conclure.» Le joueur de 24 ans a été aligné une seule fois dans le onze de départ de l'entraîneur Bruno Genesio. Ghezzal a rejoint hier, la sélection algérienne en stage à Sidi Moussa en vue de la réception du Cameroun, dimanche prochain (20h30) pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018.