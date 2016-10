L'USMA DÉMENT POUR LEMERRE Confiance renouvelée à Cavalli

La direction de l'USM Alger, champion en titre et actuel leader du championnat de Ligue 1, a réitéré hier sa confiance à l'entraîneur français Jean-Michel Cavalli, démentant «tout contact» avec son compatriote Roger Lemerre ou «tout autre technicien». Le club de la capitale a réagi aux informations parues la veille dans certains médias ayant annoncé des «contacts entre l'USMA et Lemerre» en vue d'engager le champion d'Europe avec la France en 2000 en remplacement de Cavalli, contesté par les supporters. «L'USMA possède Jean-Michel Cavalli comme entraîneur en chef et n'a aucune intention de changer de coach. Elle tient à préciser qu'elle a une entière confiance en son staff technique qu'elle soutient dans son travail qui se fait d'une manière professionnelle», a indiqué la direction que président les frères Haddad dans un communiqué publié sur le site officiel du club. Cavalli, qui a succédé à Adel Amrouche, démissionnaire avant trois jours du coup d'envoi du championnat, ne fait pas l'unanimité parmi les supporters usmistes qui l'ont longuement conspué samedi dernier, malgré la victoire à domicile de leur équipe face à l'O Médéa (3-2). Les responsables de l'USMA ont justement profité de l'occasion pour appeler les supporters à «soutenir (leur) équipe, actuellement leader du championnat avec 16 points glanés sur 18 possibles», tout en se félicitant de «l'entame de saison à la hauteur des attentes» des Rouge et Noir.