MONDIAL DE WUSHU JUNIORS 2016 (JUNIORS) Trois médailles de bronze pour l'Algérie

L'Algérie a remporté trois médailles de bronze dans la spécialité du Sanda lors du Mondial de wushu juniors 2016, terminant la compétition abritée par la capitale bulgare Sofia à la 9e place sur 61 pays engagés, a indiqué avant-hier le Comité algérien de kung-fu wushu. Les trois médailles algériennes ont été glanées par Nassim Rekima (-56kg), Malek Henni (-65 kg) et Assem Selman (-75 kg). Rekima a battu en 8es de finale le Vietnamien Van van Giam (2-0), puis le Tunisien Saber Bechnini (2-0) en quarts, avant de s'incliner difficilement face au Coréen Kim Dyul (2-1). De son côté, Henni a dominé en quarts de finale Hyun Su Lee (Corée) sur le score de 2-0, mais son parcours s'est arrêté en demi-finale devant l'Egyptien Moheb Darwich (2-0). Le troisième Algérien médaillé, Assem Selman, a lui gagné son combat face à l'Irakien Kadhem Sedjad (2-1), mais la route de la qualification pour la finale a été barrée par l'Iranien Mohamed Mahdi Gharchabi, vainqueur 2 à 0. En revanche, Aymen Sbihi (-70 kg) et Hicham Dekkani (-80 kg) se sont contentés de la 5e place. Dans la spécialité de Taolu, Yacoub Ghrab, engagé dans trois spécialités, le Nandao (sabre du Sud), le Nangun (batôn du Sud) et le Nan Quan (boxe courte du Sud), est entré dimanche en lice.