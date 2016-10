ROLAND-GARROS Les travaux peuvent reprendre

Le Conseil d'État a annoncé hier avoir cassé la décision du tribunal administratif de suspendre le permis de construire accordé à la Fédération française de tennis.

Les travaux peuvent donc reprendre pour le court des serres. Après plus de six mois d'arrêt, les travaux peuvent reprendre pour l'extension de Roland-Garros. Le Conseil d'état a décidé d'annuler la suspension du permis de construire accordé à la FFT, prononcée en mars dernier par le tribunal administratif. Le Conseil d'État a notamment «estimé que le moyen tiré de ce que les travaux remettraient en cause l'objet du classement du site du Bois de Boulogne ne créait pas un doute sérieux sur la légalité du permis de construire», et estimé également «qu'aucun des autres moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire». En résumé, les travaux peuvent reprendre leur cours, notamment dans le site classé des serres d'Auteuil, où un nouveau court doit être construit pour agrandir le complexe parisien et mieux répondre aux exigences d'un tournoi du Grand Chelem. La Fédération française de tennis «se félicite vivement de la décision du Conseil d'Etat». «La FFT voit ses arguments confortés par la plus haute juridiction administrative française et obtient une nouvelle fois confirmation de la solidité juridique de son projet», peut-on lire dans le communiqué fédéral. Le tribunal administratif reste tout de même saisi de la demande d'annulation du permis de construire et devra se prononcer sur le fond dans les semaines ou les mois à venir.