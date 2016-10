SCHALKE GAGNE ENFIN EN BUNDESLIGA Bentaleb encore décisif

Le club allemand de Schalke 04, auteur du pire début de saison de son histoire, a enfin engrangé ses trois premiers points en Championnat d'Allemagne, en s'imposant contre Mönchengladbach (4-0), avant-hier soir lors de la 6e journée. Jusque-là, Schalke n'avait connu que la défaite, cinq fois d'affilée, en championnat. Ce net succès à domicile contre un club engagé en Ligue des champions, Mönchengladbach, acquis notamment grâce à un doublé de sa recrue estivale suisse Breel Embolo (56e, 83e), lui permet de quitter la 18e et dernière place pour s'installer au 16e rang. Après une première période sans but, Schalke a pris le large, peu après le retour des vestiaires en marquant à trois reprises en l'espace de six minutes (52e s.p, 56e, 58e). A la 83e, Nabil Bentaleb adresse un ballon qui va se révéler décisif, offrant la balle du doublé à l'attaquant suisse Embolo.