SUR PROPOSITION DES PRÉSIDENTS DES CLUBS Appel à la création de sociétés pour former les stadiers

La création de sociétés chargées de la sécurité dans les stades est une nécessité pour les clubs de football pour une meilleure formation et prise en charge des stadiers, ont plaidé avant-hier à Alger des présidents et représentants des clubs de Ligue 1 professionnelle. Lors d'une rencontre de sensibilisation organisée au siège de la sûreté publique de wilaya à Bab Ezzouar (Alger) sur les nouvelles mesures de sécurité prises par la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les différents responsables des clubs de Ligue 1 ont appelé à la formation des stadiers à travers la création de sociétés chargées de la sécurité avant, pendant et après les rencontres de football. «Les stadiers chargés actuellement de la sécurité dans les stades sont des supporters à part entière et ne peuvent remplir leur tâche de manière impartiale. La création de sociétés de sécurité gérées, par exemple, par des anciens officiers de la police et de l'armée nationale est une bonne chose», a proposé le président de l'USM El Harrach, Mohamed Laïb. De son côté, un représentant du MC Alger a plaidé pour la mise en place de ces sociétés de sécurité «pour aider les clubs à avoir des stadiers capables de gérer la foule lors des grandes affiches de la Ligue 1.» Même chose pour le représentant de l'USM Alger lequel a relevé l'importance des stadiers qui seront appelés à suivre une formation «stricte» et «rigoureuse» afin de remplir leur tâche «convenablement et éviter de faire appel à des personnes qui n'ont rien à voir avec la gestion de la sécurité dans les stades.» La DGSN avait annoncé en début de saison le retrait progressif de la police des stades. Après plusieurs incidents, elle a décidé d'un retour «partiel» de ses hommes avec des missions limitées à partir de la 4e journée de Ligue 1.