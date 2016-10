TENNIS Murray veut dépasser Djokovic

Andy Murray compte bien profiter des Masters de Pékin afin de ravir la premier place au classement ATP à Novak Djokovic, qui a dû déclarer forfait. Même s'il peut brandir deux médailles d'or olympiques, Andy Murray n'a jamais occupé la première place au classement ATP. C'est pourtant une chose que les autres membres du «Big Four», Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, ont réalisé au moins une fois dans leur carrière. Évidemment, ça fait tache sur l'illustre CV du tennisman britannique, qui compte bien se rattraper. Andy Murray a une occasion en or avec les Masters de Pékin, puisque Novak Djokovic a décidé de lever le pied. L'actuel numéro un au classement ATP semble en effet vouloir respirer un peu, après avoir fait le tour des Grand Chelems en remportant Roland-Garros en juin dernier. Il a donc profité d'une blessure au coude pour se reposer et a donc dû déclarer forfait. «Être numéro un mondial? Bien sûr que c'est un objectif!», a lancé le Britannique, au micro de la BBC, lors du lancement du tournoi chinois.