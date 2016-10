Les supporters sous le choc

Par Boualem CHOUALI -

Consternés, les supporters ont été sous le choc de savoir que leur président leur a menti sur le choix du stade où les Crabes vont recevoir le TP Mazembe pour le match aller de la finale de la coupe de la CAF. «Le président doit s'expliquer sur cette décision et surtout sur le fait de nous avoir caché la vérité sur cette affaire qui n'a fait qu'alimenter la scène sportive locale. Il n'est pas question d'aller jouer à Blida, du moment que notre stade est homologué est où se sont joué toutes les rencontres de cette compétition et celle de la champion's League», nous ont déclaré les inconditionnels supporters des Vert et Noir hier, lors de la séance d'entraînement qui s'est déroulée à 10h au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. Quant à Zahir Attia, le président du MOB, il était tout simplement injoignable hier matin afin de connaître sa version sur cette affaire.