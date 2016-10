THOMAS BACH, PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE "Paris a une candidature très forte"

Le président du CIO a été reçu avant-hier par le président français François Hollande

A moins d'un an de l'élection de la ville hôte des J0 2024, la Ville lumière a reçu la visite du président du CIO.

Après Budapest, en décembre 2015 (qualifié de «candidat fort») et Los Angeles en février dernier (accompagné d'un «Tout est très bien préparé, vous avez réalisé un excellent travail»), Thomas Bach a, samedi et dimanche, visité le projet olympique et paralympique Paris 2024. Séduit, le président du Comité international olympique a assuré que le projet parisien cadrait avec les recommandations de l'Agenda 2020, (feuille de route adoptée en 2014 visant notamment à assurer une réduction des coûts de candidature) notamment en termes de «durabilité, d'engagement social, du rôle central des athlètes.» L'ancien escrimeur, médaillé d'or au fleuret par équipes en 1976 a, samedi, visité l'INSEP, croisé 200 athlètes (dont Renaud Lavillénie ou Marie-Amélie Le Fur), puis dîné au Meurice, la table d'Alain Ducasse, avant de profiter des animations de la Nuit blanche. Dimanche, l'Allemand a donné le départ des 10 kilomètres de Paris, avant de déjeuner à l'Elysée, puis d'assister, au pied de la Tour Eiffel, à un match de football. Et de résumer: «Paris a une candidature très forte. Je suis très impressionné par l'unité de la France, du monde politique, sportif, du monde politique et sportif avec la population. Cela n'a pas toujours été le cas avec les candidatures françaises». Référence douloureuse aux derniers échecs tricolores (Paris pour 1992, 2008, 2012 et Annecy pour les JO d'hiver 2018). Au sujet de la sécurité l'un des thèmes centraux des dossiers, François Hollande, qui a remis au président du CIO un drapeau datant des JO 1924 organisés à Paris, a assuré: «La sécurité est notre priorité majeure, la condition préalable que nous devons assurer aux athlètes du monde entier». A moins d'un an de l'élection de la ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Tony Estanguet, vice-président d'un Comité d'organisation de Paris 2024 attelé à la tâche, rappelle les prochaines étapes: «Le 7 octobre, nous remettrons au CIO la deuxième partie du dossier, celle qui comprend les garanties financières. Un moment sur lequel on peut faire la différence. On a la chance d'avoir le soutien public, avec l'Etat, la ville et la région qui sont vraiment mobilisés et qui s'engagent financièrement dans le projet mais on a aussi des garanties avec des partenaires privés. 50% du budget est porté par le monde privé avec 12 grandes entreprises qui se sont déjà mobilisées. Et d'ici fin octobre, on annoncera l'arrivée de nouvelles entreprises. Ensuite, aura lieu notre première présentation officielle devant les membres du CIO, le 15 novembre, à Doha. Après, il y aura la remise de la copie finale le 3 février. Et nous accueillerons la commission d'évaluation du CIO à Paris, début mai. En pleine échéance électorale. Viendra enfin, le grand oral, le 13 septembre 2017, à Lima...»