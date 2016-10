LA JSK VICTIME D'ERREURS D'ARBITRAGE Les Canaris comptent saisir la LFP et la FAF

Par Bachir BOUTEBINA -

La JSK n'arrive toujours pas à soigner sa position au tableau

Une fois de plus, du côté de la Kabylie, on est profondément persuadé que la JSK a été victime d'un véritable complot, exécuté à la perfection par l'arbitre de la rencontre, en l'occurrence M. Bachir.

La dernière défaite essuyée samedi dernier par les Canaris du Djurdjura à Béchar face à la JS Saoura par la plus petite des marges, et qui coïncidait avec le premier revers du ténor kabyle, a sérieusement affecté le club des Genêts. Ce fameux but béchari qui a précipité la perte de la formation kabyle que drive le coach Kamel Mouassa, a soulevé moult contestations de la part du camp de la JSK, à sa tête le président Hannachi. Une fois de plus, du côté des Canaris, on est profondément persuadé que la JS Kabylie a été victime d'un véritable complot, exécuté à la perfection par l'arbitre de la rencontre, en l'occurrence le directeur de jeu M.Bachir.

L'unique but du match, et grâce auquel la JS Saoura a eu finalement raison du ténor kabyle, aurait été entaché d'un flagrant hors-jeu que l'arbitre sus-cité et son assistant de touche, auraient volontairement omis de signaler. Preuve à l'appui, via les images de TV, le club kabyle crie désormais au scandale, et compte bien adresser à la Ligue et la FAF, un rapport accablant envers l'arbitre Bachir. Il est vrai que même Zekrini, aujourd'hui consultant à l'E, et membre de l'actuel commission fédérale d'arbitrage (CFA), n'a pas osé dire clairement qu'il y avait bel et bien hors-jeu sur le but qui a créé un énième contentieux de plus, autour d'un sujet devenu récurrent au sein de notre championnat. Pour preuve, lors du dernier match nul concédé par les Canaris à Tizi Ouzou contre le CA Batna, Hannachi avait accusé violemment l'arbitre du jour, d'être la principale cause derrière ce précédent semi-revers essuyé à domicile par la JSK. Des accusations qui ont d'ailleurs valu au boss kabyle, une convocation, hier, devant la commission de discipline de la LFP.

Moh Chérif Hannachi qui est surtout réputé de très longues date pour ses multiples et incessantes sorties médiatiques, notamment chaque fois que les Canaris sont mis en échec, reste plus que jamais convaincu que ses dernières accusations portées à l'égard des arbitres, sont les véritables causes des derniers revers subis par son club. En d'autres termes plus clairs, quand bien même le bilan chiffré actuel relatif au ténor kabyle, est très loin pour le moment des véritables ambitions affichées à la veille du nouveau championnat, on reste persuadé que la JSK est de nouveau victime de pratiques des jeux de coulisse. Quand bien même les Canaris du Djurdjura auraient été bel et bien volés à Béchar, il n'en demeure pas moins que depuis l'entame de la saison en cours, le club numéro un de la Kabylie n'a pas réellement répondu aux attentes de ses milliers d'inconditionnels. Pis, depuis le coup d'envoi de la compétition, les protégés du coach Mouassa n'ont pas encore remporté le moindre succès à domicile. Avec une attaque qui promettait monts et merveilles, et qui s'est finalement avérée après six journées, des plus stériles, avec à son actif deux buts inscrits seulement, c'est de quoi traumatiser les Canaris.

D'ailleurs, on annonce du côté de l'actuelle équipe dirigeante qu'au cours du prochain mercato, il faudra dénicher à tout prix un véritable chasseur de buts. Comme quoi, les attaquants actuels sont déjà sur la sellette, et au cours des prochaines sorties des Canaris, le coach Kamel Mouassa va encore s'évertuer de trouver la bonne formule, afin de sonner le véritable réveil d'un ténor qui continue de chercher sa vraie place au sein de l'actuelle hiérarchie. Il est vrai que lorsque les résultats tant escomptés ne sont pas au rendez-vous, notamment au sein d'un ténor de la dimension de la JS Kabylie, le président Hannachi tire spontanément sur tout le monde, même sur ses joueurs. Quant aux arbitres qui ont parfois faussé le résultat d'un match, relève toujours d'un sujet qui n'a pas fini de provoquer moult polémiques autour d'un corps dont l'unanimité a été sérieusement battue en brèche bien avant ce qui s'est produit le dernier week-end, au cours de la rencontre JS Saoura-JS Kabylie, et qui a laissé des traces au sein du ténor de la Kabylie.