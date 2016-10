LIGUE 1 MOBILIS - 6E JOURNÉE : MO BÉJAÏA-RC RELIZANE (AUJOURD'HUI-17H) Le Rapid en quête d'exploit à Béjaïa

Par Boualem CHOUALI -

Deux protagonistes qui ont besoin l'un autant que l'autre de points, au regard de leurs rangs respectifs, et qui vont tenter de remporter un match qui s'annonce des plus indécis.

Pour le compte de la mise à jour de la 6e journée de la Ligue 1 Mobilis, le RC Relizane jouera aujourd'hui en déplacement à Béjaïa un match qui vaut désormais son pesant d'or pour les Lions de la Mina, et dont le classement actuel à la dernière place incitera sans aucun doute le Rapid à sortir le grand jeu face à son prestigieux hôte bougiote. Fort d'un premier succès glané à domicile aux dépens de la JS Saoura, sur le score sans appel de 3 à 0, le club de l'Ouest que drive cette saison le technicien Tunisien Moez Bouakez, entend bien revenir ce mardi du stade de l'Unité maghrébine avec un nouveau résultat, susceptible d'entretenir un réel espoir de maintien en Ligue 1 des camarades de Zidane, le fidèle emblématique capitaine du RCR. Il est vrai qu'avec la défalcation de six points le Rapid compte aujourd'hui à son actif encore trois points de moins à effacer à tout prix, afin de remettre au plus vite ses compteurs à zéro. Les Relizanais sont donc mis dans l'obligation de mener désormais une véritable course contre la montre, dès aujourd'hui face aux glorieux futurs finalistes de la coupe de la CAF. Dès Crabes du MOB qui occupent pour l'instant la 15ème et avant-dernière place, et qui comptent toutefois trois matchs retard. Le MOB qui n'a pas encore remporté le moindre succès en championnat, et dont la dernière sortie en date à domicile s'est achevée sur un score nul de 2 à 2 face au DRB Tadjenanet, dernier tombeur du RC Relizane (2-1), accueille donc aujourd'hui un Rapid qui n'a jamais été battu la saison écoulée par les Crabes. Pour rappel, lors du précédent championnat, les Relizanais avaient remporté chez eux la première manche (1-0), puis arraché à Béjaïa le nul (1-1) au cours de la manche retour. Qu'en sera-t-il cette fois entre le MOB et le RCR? Deux protagonistes du jour plus que jamais en quête de points, au regard de leurs rangs respectifs, et qui vont certainement tenter de part et d'autre de remporter un match qui s'annonce des plus intenses à suivre. Le Rapid qui se présentera sans son excellent keeper habituel, en l'occurrence Zaïdi, pour cause de blessure, et aussi sans le solide défenseur axial ex-Mobiste Messaoudi, misera tout de même, en défense, sur le retour du très expérimenté Remache, et celui de Mekkaoui. Le coach Bouakez aura ainsi à sa disposition un effectif de 19 joueurs parmi lesquels figurent en bonne place plusieurs éléments forts connus du public béjaoui, et au sein duquel l'ex-sociètaire de la JSMB Aït Fergane, Guebli (ex-NAHD), et notamment Anane (ex-JSK et CSC), auront certainement à coeur de répondre du tac au tac à leur prestigieux adversaire du jour qui prépare désormais une finale africaine sans précédent pour les gars de Yemma Gouraya. Le Rapid de la Mina joue gros aujourd'hui face au MO Béjaïa au cours d'un face-à-face qui promet beaucoup de suspense.