FACE AUX SOUCIS DES VERTS EN DÉFENSE CENTRALE Pourquoi ne pas tester la paire Medjani-Guedioura?

Par Saïd MEKKI -

Ces deux joueurs pourraient être la solution que devrait choisir Rajevac face au Cameroun

Former la paire avec Medjani et Zeffane et Ghoulam sur les couloirs, est une option logique dans la mesure où ces joueurs ont joué, plus ou moins régulièrement, ensemble, et avec leurs expériences, la complémentarité pourrait être bien positive.

D'aucuns savent que le secteur défensif pose toujours des problèmes aux différents sélectionneurs des Verts et ce, même en présence des joueurs aptes, aujourd'hui et avec l'absence du défenseur central Aïssa Mandi, blessé, au moment où l'autre libero, Hicham Belkaroui vient tout juste d'achever sa période de convalescence et présente donc un certain manque de rythme, le sélectionneur Milovan Rajevac se trouve affronté au casse-tête du choix des remplaçants. Il faut de suite le faire remarquer, cette situation contraint le sélectionneur national Milovan Rajevac à aligner face aux Lions indomptables une charnière centrale composée de joueurs peu habitués à évoluer ensemble. D'ailleurs, lui-même avait déclaré lors de sa dernière conférence de presse que: «Si je dirais la composante de la défense que j'ai en tête ça ferait rire...» En d'autres termes, le sélectionneur des Verts veut bien «risquer» une défense remaniée et inédite dans ce premier match des Verts contre le Cameroun prévu le 9 octobre prochain au stade Tchaker de Blida pour le compte des éliminatoires du groupe «B» du Mondial 2018. Outre l'Algérie et le Cameroun, ce groupe «B» est composé également du Nigeria et de la Zambie. Cette situation des joueurs défensifs des Verts a poussé le sélectionneur à rappeler le capitaine de l'USM Alger, Khoualed. Ce dernier pourrait donc être aligné dans ce match face au Cameroun, mais là, il serait plutôt important d'aligner des joueurs ayant, au moins, l'habitude plus ou moins régulière de jouer chez les Verts. Khoualed ne compte que trois sélections avec les Verts. Et ce n'est nullement ses capacités intrinsèques qui sont mises en doute, mais le capital expérience est d'importance dans ce genre de match comme celui face aux Lions Indomptables. Une des solutions possibles pour Rajevac et son staff serait de placer Adlène Guedioura en défenseur central. Il faut bien reconnaître d'ailleurs que Adlène Guedioura est un milieu de terrain défensif moderne. Ce qui veut dire qu'il est bien capable de protéger sa défense grâce à une grande détermination, un engagement physique de tous les instants et un excellent jeu de tête. Mieux encore, il est également capable de déterminer le tempo de jeu de son équipe et de porter le danger devant le but adverse grâce à une frappe de balle puissante. Encore faut-il rappeler juste pour conforter cette idée de faire jouer Guedioura en défense centrale, que le joueur du club anglais Watford peut également jouer dans ce secteur, comme ce fut le cas lors de la saison 2006-2007, alors qu'il jouait à l'Entente Sannois Saint-Gratien. D'autre part, en 2008 alors qu'il était dans le club belge de Courtrai, Adlène Guedioura lui-même avait confié «à Courtrai, quand je te dis que j'ai fait tous les postes, c'est que je changeais semaine après semaine. Milieu gauche, arrière gauche...».

«Après six mois, je ne m'entendais pas trop avec l'entraîneur», déclarait-il avant d'ajouter: «Il m'a fait jouer tous les postes: attaquant, arrière droit, arrière gauche.» Quand je te dis que j'ai fait tous les postes, c'est que je changeais semaine après semaine: milieu gauche, arrière gauche... Un «utility player» comme on dit ici. On s'est un peu embrouillé...», confiait Guedioura. Faire la paire avec Medjani alors que dans les couloirs on pourrait retrouver Zeffane et Ghoulam, est une option bien logique dans la mesure où ces joueurs ont joué plus ou moins régulièrement ensemble en sélection et avec leurs expériences respectives, la complémentarité pourrait être bien positive. De plus, ils peuvent à tout moment se relayer selon les différentes actions du match. Quant au milieu de terrain, une des solutions de rechange est Cadamuro qui peut aussi être là au cas où?... C'est donc une des options qui pourraient bien être appliquées sans toucher le moindre du monde à la stabilité de l'équipe et pour être plus précis la stabilité de la défense. En tout cas, ça ne reste qu'une suggestion, une option parmi tant d'autres que le sélectionneur Rajevac et son staff pourraient bien utiliser. Sept jours seront donc bien suffisants au staff technique pour déterminer les «onze» joueurs devant débuter ce premier match des qualifications du Mondial 2018 contre cette redoutable équipe du Cameroun prévu le 9 octobre (20h30) à Blida...