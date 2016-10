CAF Total devient sponsor en titre de la CAN

La Confédération africaine de football et Total ont annoncé ce lundi un accord au terme duquel Total devient le sponsor officiel du football africain pour les huit prochaines années. Le Groupe va soutenir les 10 compétitions principales de la CAF, à commencer par la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations. Elle sera dénommée «coupe d'Afrique des nations Total» et aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Issa Hayatou, président de la CAF s'est réjoui de la signature de ce contrat. «Ce partenariat est un cap majeur franchi dans notre recherche perpétuelle de ressources supplémentaires à même de permettre au football africain d'accélérer son développement, de se moderniser en améliorant sa gouvernance, ses infrastructures sportives ainsi que ses performances à l'échelle mondiale», a-t-il déclaré de son côté, le président-directeur général de Total s'est félicité de cet accord. «Le football est synonyme d'enthousiasme, de partage, de performance collective, notions qui rassemblent toutes les cultures. nous sommes très heureux de devenir partenaire de la CAF car l'Afrique fait partie intégrante de l'ADN de Total. A travers cet engagement, nous souhaitons renforcer nos liens et notre proximité avec nos parties prenantes et nos clients, autour de compétitions populaires et festives qui suscitent toujours un grand engouement, y compris au sein de nos équipes», a-t-il dit.