CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE VOILE «OPTIMIST» L'Algérie présente avec huit athlètes

La sélection algérienne de voile, spécialité optimist, prendra part au championnat d'Afrique de la discipline qui se déroulera du 6 au 14 octobre à Luanda (Angola) avec 8 véliplanchistes, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de voile (FAV). La compétition, elle, verra la participation de 80 athlètes représentant 14 pays, a indiqué la FAV. Selon le programme du championnat, les épreuves de qualification individuelles se dérouleront les 8 et 9 octobre, et seront suivies des épreuves par équipes le 10 octobre. Après la journée de repos prévue le 11 octobre, les finales individuelles se tiendront les 12 et 13 octobre. La sélection algérienne «optimist», spécialité consacrée aux athlètes de moins de 15 ans, a entamé sa préparation pour le rendez-vous continental début septembre avec un stage pré-compétitif à Alger. Lors de la dernière édition du championnat d'Afrique de voile «optimist», disputée à Oran en 2015, l'Algérie avait décroché une médaille d'or grâce à Hichem Mokhtari.