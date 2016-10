CHAMPIONNAT DE FRANCE (8E JOURNÉE) Ghezzal dans le Top 5 des Africains

L'international algérien Rachid Ghezzal, auteur de l'un des deux buts de l'Olympique Lyonnais contre Saint-Etienne (2-0) dimanche soir dans le derby comptant pour la huitième journée du championnat de France, figure dans le Top 5 des Africains de Ligue 1 établi par le magazine France football. «Ghezzal qui espérait naturellement être titularisé pour ce derby, a apporté une vraie plus-value à l'OL, toujours privé de Lacazette et Cornet», écrit France Football. «Outre sa complicité naturelle sur le terrain avec Nabil Fekir, il a littéralement bougé la défense des Verts, avant d'inscrire le but du K.-O. (88e) sur une frappe qui a touché le poteau de Ruffier avant d'entrer.» poursuit le magazine. «Celui qui avait brillé lors de la deuxième partie de saison avec l'OL, et qui a fait l'objet d'une offre d'Evert cet été, vaut beaucoup mieux que son statut actuel d'intermittent. La sélection nationale, cette semaine, devrait confirmer sa forme du moment», estime la même source. Outre Ghezzal, le Top 5 des Africains de Ligue 1 française est constitué de Casimir Ninga (Montpellier-Tchad), Almamy Touré (Monaco-Mali), Vincent Enyeama (Lille, Nigeria) et Benjamain Moukandjo (Lorient, Cameroun).



Domenech, ex-sélectionneur de la france: «Ghezzal a changé le cours du derby»

L'ancien sélectionneur de France, Raymond Domenech, actuel consultant technique de la chaîne L'Équipe, a encensé l'international algérien Rachid Ghezzal qui a permis à l'Olympique Lyonnais de tuer le derby contre l'AS Saint-Etienne, avant-hier soir. «Ghezzal a changé le cours du derby. Avec lui, c'était un tout autre match. Il a fait 25 minutes et c'était un match complètement différent. Il y a eu en l'espace d'une demi-minute 10 fois plus de passes entre Ghezzal et Fekir qu'il y en avait eu entre Fekir et Valbuena pendant presqu'une heure de jeu», a expliqué Domenech.





Jean-Michel Aulas, président de l'O. Lyonnais «Il y a un très beau contrat pour Ghezzal»

Le président de l'OL, Aulas a souligné la performance de Rachid Ghezzal, pour lequel la prolongation de contrat est toujours dans les tuyaux. Après le succès, Jean-Michel Aulas a fait le point sur la situation de son joueur Rachid Ghezzal. Il fut critiqué par certains supporters, lui reprochant son refus de prolonger avec l'Olympique Lyonnais. «Les choses lui appartiennent». Je crois qu'il a fait un commentaire disant qu'il avait envie de signer. En tout cas, c'est un signe du destin pour lui comme pour le club. Pour ce qui est de la proposition faite à l'international algérien, dont le contrat actuel prend fin en juin prochain, JMA a également accepté de se dévoiler. Les choses vont se régulariser. Il fallait ne pas décevoir le public d'autant qu'on était en équilibre instable au niveau des résultats. Il y a un très beau contrat qui a été proposé et qui correspond à ce qu'il souhaitait il y a trois mois. On ne changera plus», a confié Jean-Michel Aulas.