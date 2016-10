COUPE DU MONDE DE BASKET-BALL 2019 Cinq billets qualificatifs pour l'Afrique

La Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019, regroupera 32 équipes au lieu de 24, et verra le déroulement de 92 matchs sur une période de 16 jours.

La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) a dévoilé le nouveau système de qualification pour la Coupe du monde 2019 en Chine, qui verra le nombre de pays africains qualifiés passer de trois à cinq sélections.

La Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019, nouvelle appellation du Championnat du monde des nations, regroupera 32 équipes au lieu de 24, et verra le déroulement de 92 matchs sur une période de 16 jours.

En Afrique, les équipes seront réparties en deux divisions A et B.

Les 16 meilleures équipes au classement FIBA composeront la division A et seront réparties en 4 groupes (A, B, C, D) de 4 équipes. Chaque sélection jouera contre les trois autres du groupe lors des tournois organisés en novembre 2017, février 2018 et juin 2018. Pour la deuxième phase de qualification, les trois premiers de chaque groupe, soit 12 équipes, seront scindés en deux poules (E, F) tout en conservant les points obtenus lors de la 1re phase. Les équipes joueront en aller-retour entre septembre 2018 et février 2019.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième seront directement qualifiés pour la Coupe du monde en Chine.

Les sept équipes restantes seront repêchées dans une nouvelle compétition appelée l'Afro Challenge qui aura lieu pendant l'été 2019, avec la participation des cinq meilleures équipes de la division B. Pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, le tournoi regroupera 12 équipes: deux équipes du continent américain, deux d'Europe, une d'Afrique, une d'Asie, une d'Océanie, le Japon (organisateur), plus quatre équipes issues des tournois de qualification olympique (TQO).

Le «Cinq» algérien n'a plus participé à une Coupe du monde de basket-ball depuis 2002 à Indianapolis (Etats-Unis), après avoir atteint la finale de l'Afrobasket 2001 au Maroc face à l'Angola.