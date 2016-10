LA DÉLÉGATION CAMEROUNAISE À ALGER, VENDREDI Cameroun-Marseille en amical aujourd'hui

En prévision de la rencontre contre les Verts, le Cameroun effectue un stage du 2 au 7 octobre avec, au menu, un match amical contre l'Olympique de Marseille, aujourd'hui à 11h.

La sélection du Cameroun a entamé dimanche dernier à Marseille son stage de préparation en vue du match face à l'Algérie, a rapporté avant-hier la presse locale. Seize joueurs ont déjà rallié le lieu du regroupement de l'équipe en attendant l'arrivée du reste du groupe, entre autres Eric-Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, les deux capitaines de l'équipe. Indisponible pour le regroupement de septembre, Clinton Njie pourrait encore être déclaré forfait pour le match contre les Verts. Blessé à l'entraînement samedi dernier, l'attaquant de l'Olympique de Marseille ne s'est pas encore pointé au camp de regroupement de la sélection du Cameroun qui se trouve dans la ville où le joueur de 22 ans évolue, en Ligue 1 de France. Outre Clinton Njie, six autres joueurs restent donc attendus. Ce sont notamment les deux capitaines, Eric-Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, Aurélien Chedjou, Ambroise Oyongo Bitolo, Faï Collins et Benjamin Moukandjo qui a marqué dimanche, lors de la défaite de son club, Lorient, battu 2-1 à Nice. En prévision de la rencontre contre les Verts, le Cameroun effectue un stage du 2 au 7 octobre avec, au menu, un match amical contre l'Olympique de Marseille, aujourd'hui à 11h. Les hommes d'Hugo Bross rallieront Alger le ven-dredi 7 octobre. Une fois sur place, les Lions indomptables effectueront une seule séance d'entraînement le samedi 8 octobre à 18h au stade Mustapha-Tchaker, selon le programme détaillé de l'équipe.