MARATHON INTERNATIONAL DU MEDGHASSÈNE 1350 athlètes de 12 pays à Batna

1350 athlètes de 12 pays participeront samedi prochain à Batna à la 7ème édition du marathon international du Medghassène, a indiqué avant-hier le président de l'association «Les amis du Medghassène», Azzedine Guerfi. Des coureurs professionnels du Qatar, des Emirats arabes unis, du Maroc et de Tunisie, notamment participeront à cette course. «Un village du marathon» se tiendra jeudi et vendredi sur la Place de liberté au centre-ville de Batna avec des stands pour les divers sponsors de la manifestation et des ateliers de sensibilisation à l'importance du patrimoine en direction des enfants. Le coup de starter du marathon sera donné au complexe omnisports du 1er-Novembre 1954. Le parcours de 42,195 km emprunte plusieurs routes sinueuses jusqu'au mausolée royal du Medhghassène qui, bâti 300 ans avant l'ère chrétienne, constitue un témoin de l'architecture numide.