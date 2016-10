MOUSSA SAÏB, EX-JOUEUR ET COACH DE LA JSK "L'USMA bien partie pour dominer le championnat pendant de longues années"

L'USM Alger, champion d'Algérie en titre et actuel leader de la Ligue 1 Mobilis, est bien partie pour «dominer le football national pendant de longues années», a prédit l'ancien capitaine de la sélection algérienne, Moussa Saïb. «Il n'y a pas de doutes là-dessus. Vu tout ce que l'USMA est en train de produire dans le championnat algérien, cette équipe est bien partie pour dominer le football national pendant les prochaines années. Elle est en passe de reproduire le scénario de la JS Kabylie qui était maître du championnat entre la fin des années 1980 et le début des années 1990», a déclaré Saïb, consultant de la chaîne de télévision «Berbère TV».

L'USMA, qui avait remporté prématurément le titre de champion la saison passée, est restée sur sa lancée. Les Rouge et Noir de la capitale occupent la première place au classement avec 16 points sur 18 possibles. Ils devancent de trois unités leur poursuivant immédiat, le MC Oran. La direction du club a pris le soin de rajeunir son effectif au cours de l'intersaison en engageant plusieurs joueurs de jeune âge, dont une dizaine d'internationaux juniors.

Les changements opérés au sein de l'effectif du club de Soustara n'ont pas influé négativement sur l'harmonie de l'équipe, restée invaincue depuis le début de ce cham-pionnat. Mais malgré cette domination, le nouvel entraîneur des Algérois, le Français Jean-Michel Cavalli, fait face à un mouvement de contestation de la part d'une grande partie des supporters, au moment où la direction du club lui a apporté son soutien total dans un communiqué avant-hier.

L'USMA, finaliste malheureux de la précédente édition de la Ligue des champions d'Afrique, renouera avec cette épreuve au début de l'année prochaine avec comme objectif de glaner son premier titre continental.