TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS JUNIORS Près de 80 participants attendus à Mostaganem

Quelque 80 sportifs participeront à un tournoi international de tennis juniors filles et garçons, prévu à Mostaganem du 9 au 15 octobre, a appris l'APS lundi du président de la ligue de wilaya. Des joueurs de plus de 15 pays:Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Portugal, Espagne, Italie, France, Russie et République tchèque seront en compétition lors de ce tournoi inscrit au titre du calendrier de la Fédération internationale de tennis. La phase éliminatoire se déroulera les 9 et 10 octobre et les finales auront lieu du 11 au 15 octobre en simple et double, a indiqué Hamzaoui Amine. Cette manifestation sportive permettra d'améliorer le classement des sportifs dans le classement mondial, a-t-on souligné. Ce tournoi est initié par la ligue de wilaya de tennis en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis (FAT) et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Par ailleurs, les travaux d'aménagement des courts de tennis de Salamandre (Mostaganem) tirent à leur fin. Ils portent sur le revêtement en gazon artificiel des cinq courts, notamment le principal doté d'une capacité de 500 spectateurs qui étaient en tuf.

Des espaces sont réservés aux familles à côté de chaque court, avec la réalisation d'un cafétéria, d'un restaurant et d'un parking automobile. Ce projet est d'un coût de plus de 60 millions DA sur le budget de la commune. Après l'organisation du tournoi international, des travaux d'extension seront lancés incluant certaines annexes dont le bureau de la ligue de wilaya de tennis et l'aménagement externe, ajoute-on.