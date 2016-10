ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : LE CAMEROUN «BÊTE NOIRE» DE L'ALGÉRIE Les Verts déterminés à changer la donne

Par Bachir BOUTEBINA -

Feghouli et ses partenaires préparent activement ce redez-vous important face au Cameroun

Nos amis du Cameroun restent clairement nostalgiques d'une époque pourtant révolue, tant il est vrai que ces fameux Lions indomptables ont réellement perdu de leur superbe d'antan.

A quatre jours seulement de la confrontation algéro-camerounaise, prévue pour dimanche prochain au stade Tchaker de Blida, dans le cadre de la première journée des éliminatoires qualificatifs au Mondial 2018, du côté du prochain adversaire des Verts, on est profondément convaincus que la tradition sera encore perpétuée par le onze camerounais. De la bouche même de la plupart des joueurs qui ont fait la gloire et longtemps contribué à la renommée du Cameroun sur le plan africain, et notamment dans le concert international, les Lions indomptables vont encore prouver aux Verts que les Camerounais ne réussiront jamais aux Verts. Prestige oblige, nos amis du Cameroun restent clairement «nostalgiques» d'une époque pourtant révolue, tant il est vrai que ces fameux Lions indomptables ont réellement perdu de leur superbe d'antan. Au risque de nous répéter, le Cameroun qui terrassait tout le monde aux quatre coins du continent noir, n'est plus du tout ce grand ex-champion d'Afrique. Quand bien même l'illustre ancien défenseur central Raymond Kalla qui constituait avec l'incomparable Rigobert Song la meilleure paire d'arrières de leur époque, est persuadé que la sélection camerounaise a assez de coeur pour damer le pion à l'Algérie, tout en reconnaissant au passage la force actuelle de l'EN, il n'en demeure pas moins que les Verts sont devenus à leur tour aujourd'hui, de véritables très talentueux compétiteurs. Comme lorsque les Lions indomptables possédaient par le passé de très grands joueurs de renom international, et surtout de nombreux talentueux footballeurs dont la plupart ont réussi avec brio leur carrière professionnelle, notamment en Europe, et ils étaient légion, c'est aujourd'hui au tour des Verts de se targuer de posséder actuellement une pléiade de footballeurs dont l'évocation des noms, inspire partout crainte et respect. Il est vrai que ce Cameroun qui se produira pour la première fois dans le chaudron du stade Tchaker de Blida, dimanche prochain, compte dans ses rangs plusieurs joueurs à ne point sous-estimer, à l'image de ce redoutable et très véloce attaquant du nom de Choupo, l'actuel sociétaire de Shalke 04, et coéquipier de Nabil Bentaleb. Mais les successeurs des prestigieux Roger Milla, Thomas N'Kono, Antoine Bell, Eto Samuel, et autres Song qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, et plongé tout le Cameroun dans une très profonde tristesse, sont-ils réellement en mesure de perpétuer à leur tour une tradition que les Verts des Mahrez, Slimani et consorts sont décidés à renverser en leur faveur? Ce sera tout l'enjeu de ce très prochain choc algéro-camerounais, qualificatif au Mondial russe. Ces fameuses montagnes russes qui ont donné tant de vertiges à l'EN, fait de hauts et surtout de bas par le passé, face aux Lions indomptables. Le Cameroun n'est plus «indomptable» aujourd'hui, et les Verts n'ont point besoin d'éloges pour mettre fin au signe indien.



Belkaroui déclare forfait

Le défenseur Hichem Belkaroui sera forfait pour le match Algérie-Cameroun dimanche prochain à Blida (20h30) après avoir été libéré du stage des Verts qui a débuté avant-hier au Centre technique de Sidi Moussa, en prévision de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde de 2018 en Russie, indique la Fédération algérienne de la discipline sur son site Internet officiel. Belkaroui, examiné par le staff médical de la sélection nationale, ne s'est pas encore rétabli complètement de sa blessure contractée lors du précédent match des Verts contre le Lesotho (victoire 6-0) début septembre dernier, précise la même source. L'entraîneur national, Milovan Rajevac, devrait choisir entre Lyacine Cadamuro, Mehdi Tahrat et Nacereddine Khoualed pour remplacer le défenseur de l'ES Tunis dans la charnière centrale aux côtés de Carl Medjani face au Lions indomptables.