DERBY MC ALGER-USM ALGER Menad et Cavalli sur un siège éjectable

Par Saïd MEKKI -

Le coach des Vert et Rouge se trouve dans une situation plus compliquée que celle de son prochain adversaire usmiste, dans la mesure où les supporters des deux clubs ne sont pas satisfaits du rendement de leurs équipes respectives.

Les entraîneurs Djamel Menad du MC Alger et Jean-Michel Cavalli de l'USM Alger sont vivement critiqués par les fans des deux formations qui doivent se rencontrer d'ailleurs lors de la prochaine journée, soit la 7e du championnat de Ligue 1 Mobilis au cours duquel leur avenir respectif pourrait connaître une mauvaise tournure.

Depuis le début de saison, le coach Jean-Michel Cavalli n'a, pour ainsi dire, pas convaincu les fans des Rouge et Noir et la deuxième mi-temps du dernier match de l'équipe sur son propre stade Omar-Hammadi face à l'Olympique de Médèa, a une fois, de plus, fait réagir les supporters de l'équipe chère aux Haddad. En effet, l'USM Alger menait largement au score en première période (3-0), mais durant la seconde mi-temps, les Rouge et Noir ont été bien bousculés par les joueurs du coach Mohamed Slimani au point de les faire douter à un certain moment. Et si finalement l'USM Alger a pu gagner cette partie (3-2) cela n'a pas empêché les supporters de critiquer sévèrement le coach Jean-Michel Cavalli.

D'ailleurs, on évoquait même la probable venue du coach Roger Lemerre qui n'a pas concrétisé sa venue au CS Constantine. Ce qui a poussé l'administration de l'USMA à démentir toute discussion avec Lemerre.

N'empêche que ce match derby très attendu par les fans des deux équipes, à savoir l'USM Alger et le MC Alger pourrait être fatal à l'un comme à l'autre coach. Bien que l'administration de l'USMA a affiché dans un communiqué son soutien à son coach d'autant que l'argument est de taille: on ne limoge pas un coach qui est leader, mais quand les supporters insistent sur le départ d'un entraîneur c'est souvent ce qui se passerait par la suite. Pourtant, sur le plan des statistiques, l'USMA a enregistré jusque-là de bons résultats avec 16 points sur les 18 possibles et aucune défaite avec à la clé une première place bien conservée.

Par contre, le coach du MC Alger, Djamel Menad se trouve dans une situation plus compliqué, que celle de son prochain adversaire, Cavalli dans la mesure où les supporters des Vert et Rouge ont contesté ses choix depuis la défaite dans le premier derby face au NA Hussein-Dey. Et comme le MC Alger reste sur une défaite lors de son dernier déplacement à Sétif face à l'ESS (2-0), les fans ont été tellement déçus qu'ils se sont encore une fois manifesté pour fustiger Menad. Mieux encore et c'est ce qui fait la différence avec le coach de l'USMA Cavalli, Menad est même menacé par son propre responsable au MCA, à savoir Omar Ghrib.

En effet, celui-ci vient de déclarer, entre autres que «... Je n'accepterai jamais un autre faux pas de l'équipe surtout face à l'USMA qui est le leader. J'exige la victoire et la manière sinon, on changera d'entraîneur», annoncera Ghrib. Ce qui est bien clair.

Menad joue bel et bien son avenir avec le MCA lors de ce prochain derby face à l'USMA. Or, l'avantage des deux coachs mis à l'index par leurs supporters respectifs est le fait que le match est programmé à huis clos et donc moins de pression des tribunes lors de la rencontre, mais ce n'est vraiment pas suffisant car des supporters des deux camps ne veulent que la victoire au final...



Ligue 1 Mobilis-7e journée

Le huis clos confirmé pour MCA-USMA

Le match MC Alger-USM Alger se jouera bien à huis clos, malgré la demande formulée par le premier club qui a souhaité reporter l'application de cette sanction à la rencontre suivante à domicile de son équipe, a-t-on appris hier auprès de la Ligue de football professionnel (LFP). Cette rencontre, entrant dans le cadre de la 7e journée du championnat de Ligue 1, devrait avoir lieu au stade Mustapha-Tchaker de Blida, selon le voeu de la direction mouloudéenne, étant donné que le stade du 5-Juillet, qui abrite habituellement les derbies algérois, est fermé pour la pose d'une nouvelle pelouse. Le MCA a écopé d'un match à huis clos lors de sa rencontre face à l'USM El Harrach. Elle a purgé, lors de la cinquième journée face au MC Oran, deux autres matchs à huis clos écopés en fin d'exercice dernier. Le Doyen reste sur une défaite sur la pelouse de l'ES Sétif (2-0), lui valant d'être distancé de six points par le leader l'USM Alger, vainqueur à domicile contre l'O Médéa (3-2).