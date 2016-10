Ils ont dit

Sofiane Feghouli (milieu de terrain /West Ham United, Angleterre):

«Je suis heureux de retrouver la sélection. Le match contre le Cameroun sera difficile pour les deux équipes. On a l'expérience qu'il faut pour gérer ce genre de rencontre. Dimanche face aux Camerounais, la concentration doit être du début jusqu'à la fin. Il faut rester solidaire et généreux pour atteindre nos objectifs. Nous allons aborder les éliminatoires avec l'objectif de gagner nos six matchs.Ça ne sera pas facile, on aura certainement des moments difficiles à gérer. Il faudra être costaud.»



Chemseddine Rahmani (gardien de but/MO Béjaïa):

«Je suis heureux d'honorer ma première sélection en sélection nationale. Je remercie le staff technique pour la confiance et mes coéquipiers qui m'ont facilité l'intégration dans le groupe. Je vais cravacher dur pour être à la hauteur. Le Cameroun est un adversaire coriace, mais nous avons des atouts à faire valoir. L'Algérie est la meilleure équipe en Afrique c'est aux autres équipes de nous craindre.»



Nacereddine Khoualed (défenseur/USM Alger):

«Il règne une belle ambiance au sein du groupe. Les présents vont faire le nécessaire pour gagner le match (sur les défections en défense). Ce qui nous intéresse le plus c'est notre forme. Nous tenterons de remporter notre première rencontre contre le Cameroun qui n'est plus à présenter.»



Mehdi Abeid (milieu de terrain/Dijon FCO, France):

«On est là pour gagner. Nous avons un effectif composé de joueurs de qualité.

Le match du Cameroun est extrêmement important pour la qualification, pour cela il faudra se battre avec nos armes et aller chercher cette victoire. Gagner le premier match dans une campagne de qualification donne davantage de confiance à l'équipe.

Chaque point est important. Concernant la richesse du milieu de terrain des Verts, je pense que la concurrence ne sera que bénéfique pour la sélection.»



Rachid Ghezzal (attaquant/Olympique Lyonnais, France):

«On est très ambitieux. Dans un groupe aussi relevé que le nôtre avec la présence de quatre très bonnes équipes, gagner au moins nos matchs à domicile à commencer par celui du Cameroun, est indispensable pour se qualifier au Mondial-2018. Pour le match de dimanche c'est à nous d'imposer notre jeu devant notre public qui sera nombreux pour nous soutenir.»