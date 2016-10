Neuf clubs à l'amende pour utilisation de fumigènes

Neuf clubs des deux Ligues professionnelles ont écopé chacun d'une amende variant de 30.000 DA pour utilisation de fumigènes par leurs galeries respectives lors des rencontres de la sixième et quatrième journée respectivement déroulées le week-end dernier, a indiqué hier la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Les clubs concernés sont: l'USM Alger (récidive, 60.000 DA), le DRB Tadjenanet, le MC Oran, l'USM El Harrach, l'ES Sétif, le MC Alger et la JS Saoura, de la Ligue 1, ainsi que le WA Boufarik et l'US Biskra, de la Ligue 2. Le code disciplinaire de la Fédération algérienne de football mentionne qu'en cas de trois sanctions du genre, le club concerné écope d'un match à huis clos. Lors des dernières saisons, plusieurs rencontres se sont déroulées à huis clos pour cette même raison.