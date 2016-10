COMMISSION DE DISCIPLINE Hannachi et Hamar mis en garde

La commission de discipline de la Ligue professionnelle de football (LPF) a adressé une mise en garde aux présidents de la JS Kabylie Mohamed Cherif Hannachi et de l'ES Sétif Hassan Hamar, assortie d'une amende de 50.000 DA chacun, a indiqué mardi la LPF sur son site. Le directeur général du MC Alger, Omar Ghrib, a écopé de la même amende sans qu'une mise en garde lui soit adressée. Les dirigeants concernés ont été auditionnés par la commission de discipline après leurs déclarations aux médias nationaux. Ali Rial (JS Kabylie), Nassim Bouchama (CR Belouizdad) et Fouad Hadad (DRB Tadjenanet) ont été suspendus pour un match et une amende de 30.000 DA leur a été infligée pour «contestation de décisions». L'ES Sétif a écopé d'une amende de 100.000 DA «pour utilisation de fumigènes ainsi que d'une mise en garde». Une amende de 60.000 DA a été infligée à l'USM Alger «pour usage de fumigènes dans les gradins».